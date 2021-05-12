MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Başkan Ayaz ’“İnsanlarımızın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, toplumsal paylaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı bir mübarek Ramazan ayını daha milletçe idrak etmiş ve birlik ve beraberliğimizi gösterme imkânını veren bir Ramazan Bayramını idrak etmenin engin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasına yaptığı katkıları dolayısıyla, fert ve toplum hayatımızda özel bir yere sahip, müstesna günlerimizden birisi olan Ramazan Bayramına, milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği; dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; insanların kaynaşmasına aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir. Bu düşüncelerle; hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve Türk-İslam âlemi´nın Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, Türk-İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Allah´tan niyaz ediyorum”dedi.