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MHP Dilovası’ndan Başkan Şayir’e İadeyi Ziyaret

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray ve beraberindeki ilçe yöneticilerini Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e iadei ziyarette bulundular.

MHP Dilovası'ndan Başkan Şayir'e İadeyi Ziyaret

17 Aralık 2021 Cuma 10:42


MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Şayir, çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler verirken yaptığı açıklama da “Göreve başladığımız günden bu yana halkımızın ve ilçemizin geleceği için çalışıyoruz. Biz yola çıkarken Genel Başkanlarımızın birbirlerine olan güven ve desteği ve ülkemize hizmet etme sevdası ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakıyla, yerelde de ilçemize hizmet edebilmek için güç birliği, gönül birliği yaptık. 

MHP kadrolarının desteği ile ilçemiz her geçen gün daha güzel bir kent olma yolunda büyük mesafe katediyor. Çıktığımız bu yolda, üzerimize düşeni yapmaya ve halkımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde hizmete dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu yolda her daim halkımızın karşısına alnımızın akıyla çıkacak ve hesap vereceğiz” dedi.

SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür eden Demiray ise “Dilovası’nın geçmişten bu yana kronikleşen  sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Sizlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sorunları hızla çözmeye devam ederek, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğinize inanıyoruz. Cumhur İttifakının Belediye Başkanı bizim ortak değerimizdir. Sonuna kadar kendilerine sahip çıkacağız ve destek olacağız” diyerek Başkan Şayir’e çalışmalarından dolayı başarılar dilediler.

Ziyaret sonunda MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, Başkan Şayir’e günün anısına hediye takdim etti.

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