MHP, Gebze’de Evet’i anlattı

Gebze MHP İlçe Başkanı Ferit Taşdemir öncülüğünde ilçe teşkilatı referandumda neden evet dediklerini yaptıkları mahalle toplantısında anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları ilçe ilçe, referandum çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gölcük’te gerçekleştirilen saha çalışmasının ardından MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir öncülüğünde Köşklüleşme Mahallesi’nde toplantı gerçekleştirildi. Referandumda neden evet kararı alındığı anlatılan toplantıya MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Yrd.Doç.Dr. Erdem Bilgili ve çok sayıda partili katıldı.



BU SİSTEM BAŞKANLIK DEĞİL, REJİM DEĞİŞMİYOR

Açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 12 ilçede gece gündüz saha çalışması yaparak Kocaeli’nden güçlü bir evet kararı çıkacağını söyledi. Ünlü, “Teşkilatlarımız tüm dinamikleri ile sahada, çalışıyoruz. Biz güçlü bir parlamento ve sorumlu bir Cumhurbaşkanı’nın olduğu sistem diyoruz. Bize göre başkanlık sistemi değil. Liderimizin görüşlerine saygı duyuyoruz ve referandumda evet diyeceğiz. Biz liderimiz ne yapıyorsa onu yapmaya çalışacağız. Biz teşkilatlarımızı bu sürece hazırlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Hangi talimat gelirse onu uygularız. Biz lider teşkilat doktrinine göre yapılandırılmış bir partiyiz” şeklinde konuştu.



DENETİM FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Toplantıya katılan Yrd.Doç.Dr. Erdem Bilgili yaptığı konuşmada: “Biz 16 Nisan da evet diyoruz. Evet diyerek mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız. 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız. Büyüyen ve nüfusu artan Türkiye’nin 600’e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz. TBMM seçim dönemi ile Cumhurbaşkanı seçim dönemini beş yılda bir aynı günde yapacağız. Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz. Gazi meclisimizin yasama yetkisini güvence altına alacak, daha da etkinleştireceğiz. Devlet yönetimindeki fiili zorlama ve açmazı bitirecek, siyaseti toplum sözleşmesinin sınırına çekeceğiz. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz. İlk kez Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getireceğiz. Yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki karmaşa ve kafa karışıklığını sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.