MHP Kocaeli, Yenikapı’ya Akın Edecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yenikapı mitingi çıkışının ardından Kocaeli teşkilatları hareketlendi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli olarak bizler de Yenikapı’da tam kadro yerimizi alacağız” dedi.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını vurgulayarak 18 Mayıs 2018 Cuma günü Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingine herkesi davet etti.

KOCAELİ YENİKAPI’YA AKIN EDECEK