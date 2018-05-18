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MHP Kocaeli, Yenikapı’ya Akın Edecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yenikapı mitingi çıkışının ardından Kocaeli teşkilatları hareketlendi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli olarak bizler de Yenikapı’da tam kadro yerimizi alacağız” dedi.

MHP Kocaeli, Yenikapı'ya Akın Edecek

18 Mayıs 2018 Cuma 09:46

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yenikapı mitingi çıkışının ardından Kocaeli teşkilatları hareketlendi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli olarak bizler de Yenikapı’da tam kadro yerimizi alacağız” dedi. 

 

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını vurgulayarak 18 Mayıs 2018 Cuma günü Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingine herkesi davet etti. 

 

KOCAELİ YENİKAPI’YA AKIN EDECEK

 

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “Genel Başkanımız söylenmesi gerekeni söyledi. Bugün milletimizin gözü kulağı Kudüs’tedir. Kudüs bizim tarihimiz ve inançlarımız da en kutsal mekanlar arasındadır. MHP Kocaeli olarak bizler de Yenikapı’da tam kadro yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.
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