SİYASET:
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MHP sahaya iniyor!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, dün partisinin il binasında basın mensuplarının karşısına geçti. Yerel ve ulusal gündeme dair açıklamalarda bulunan Ünlü konuşmasının başında, “Türk milleti, kader ve kederde birlik olmuş muazzam bir beşeri varlık olarak, kendisini doğrudan ilgilendiren hükümet etme sistemiyle ilgili son sözünü yakında söyleyecektir. Bu demokratik kazanım ve fırsatın heba edilmemesi elbette herkesin, hepimizin sağduyu ve soğukkanlılıkla çalışmasına bağlıdır” dedi.

MHP sahaya iniyor!

19 Şubat 2017 Pazar 15:19


 

20 ŞUBAT’TA SAHAYA İNECEĞİZ

Konuşmasına referandum süreciyle devam eden Ünlü, “ Milliyetçi Hareket Partisi milli, ilkeli ve tutarlı bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak, TBMM’de evet dediği anayasa değişikliği teklifine 16 Nisan’daki referandumda da aynı iradeyi göstererek evet tercihinde bulunacaktır. Bundan rahatsız olmak, bu irademize kara çalıp saptırmaya çalışmak öncelikle demokrasi hazımsızlığı, milliyetçilik karşıtlığıdır” ifadelerine yer verdi. Referandum da SKM Başkanı olarak il sekreteri İzzet Erdem görevlendirildiğini de söyleyen il başkanı,” Muhtemelen 20 Şubat tarihinde de sahaya inerek yüz yüze görüşme tekniği ile vatandaşlarımıza referandumda neden evet demeleri gerektiğini anlatacağız” şeklinde konuştu.

TEK BİR FOTOĞRAFIMIZ OLMAYACAK

MHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan genelge ile ilgili konuşmasına devam eden Ünlü, “Genelgenin en can alıcı noktası, MHP’ye zarar verenler ile bir arada durmamaktır. Her zaman söylediğimiz gibi otel lobilerinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli aleyhinde kampanyalar yürütenler, bugünde aynı mekanlarda hayır kampanyası yürütmektedirler. MHP ve ülkücü hareketin bu partimizi bölmek isteyen hareketlerle ve kişilerle hiç kimsenin tek bir fotoğrafı bile olmayacaktır” sözlerine yer verdi.

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