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MHP, SP'ye 'hayırlı olsun'a gitti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, yönetimiyle birlikte yeni il binasına taşınan Saadet Partisi (SP) İl Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP, SP'ye 'hayırlı olsun'a gitti

29 Aralık 2016 Perşembe 21:49

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetim kurulu üyeleri Kemalpaşa Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Yeni Han iş Merkezi’nin 6’ıncı katındaki yeni il binalarına taşınan Saadet Partisi (SP)'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

EN BAŞARILI TEŞKİLATLARDAN BİRİ

Ziyarette konuşan Ünlü, "Saadet Partisi il yönetimi Kocaeli'deki en başarılı teşkilatlardan biridir. Bu anlamda hem Yenikapı ruhunu devam ettirmek hem de kentimizde devam eden il başkanları toplantısında bu ruhu korumak adına büyük emekler sarf edenler sayın il başkanına teşekkür ederim. Saadet Partimizin yeni il binası da hem kentimize hem tüm Saadet Partisi'ne gönül verenlere hayırlı olsun" dedi.

MHP, ÜLKENİN TEMİNATI AÇISINDAN ÖNEMLİ

SP İl Başkanı Ejderoğlu ise, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü'ye ve yönetimine göstermiş oldukları bu nezaketten dolayı teşekkür ederim. MHP, bu ülkenin teminatı açısından çok önemli bir partidir. Kocaeli teşkilatı da bu teminatın en başarılı teşkilatlarından biridir. Kentimizde devam eden il başkanları toplantısı esasen bakıldığına Yenikapı ruhuna yeni bir kapı açmıştır. MHP'nin hem Yenikapı'da hem de burada devam eden il başkanları toplantısına koymuş oldukları gayret takdirle karşılanmalıdır" dedi. Ziyaret sonunda Ocak ayı il başkanları toplantısının 9 Ocak Pazartesi günü CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın ev sahipliğinde Kartepe Sukay Park’ta gerçekleşeceği açıklandı. 

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