MHP'de kongre takvimi açıklandı

Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) ilçe başkanları toplantısı İl Başkanı Aydın Ünü başkanlığında il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe kongrelerinin takvimi de açıklandı. İlçe başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda referandum öncesi yapılacak çalışmalarla alakalı olarak fikir alışverişi yapıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin öneminin 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye ve dünyada anlaşıldığı bu süreçte ilçe teşkilatları kongrelerinin startını veriyoruz” dedi.

HODRİ MEYDAN

İlçe başkanları kongresinde ilçe başkanları adaylıkları ile alakalı olarak konuşan Ünlü, “Kongrelerimizi 1 Kasım seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ile olan değerli ilçe başkanlarıyla yürüteceğiz. MHP’de bu birlik olduğu sürece başka aday olacak bir arkadaşı bilmiyorum. Kendi içimizden başka aday arkadaşların çıkması normaldir. Ama asıl amacımız tek listeli bir kongredir. İlla aday olacağım diyene de hodri meydan denecektir. MHP’yi sosyal medya üzerinden acımasızca eleştiren hiç kimse MHP’den ilçe başkanı adayı olamaz” dedi.

YÜZDE 75’İN ÜZERİNDE OY ALINACAKTIR

Konuşmasında devam eden Ünlü, “2017 Ocak, Şubat aylarının ilk haftalarında yapılan saha çalışmaları sonucunda bir rapor genel merkezimize takdim edilecek. Kocaeli genel merkezini anlayan bir yapıyla yüzde 75’in üzerinde bir oy alacaktır. Bu anlamda genel başkanımızı da Kocaeli teşkilatı olarak referandumla ilgili ilk açıklamayı Kocaeli’den yapması anlamında bir raporumuz olacak. Bunu da genel merkeze ileteceğiz” şeklinde konuştu.

SEÇİM TAKVİMİ

11 Mart Gebze

11 Mart Çayırova

12 Mart İzmit

12 Mart Karamürsel

15 Mart Kandıra

18 Mart Kartepe

18 Mart Dilovası

19 Mart Derince

19 Mart Darıca

25 Mart Gölcük

26 Mart Körfez

26 Mart Başiskele