MHP’li Vekil Adayı Şehit Annelerini Unutmadı

MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Parlak, anneler günü nedeniyle iki anlamlı ziyaret gerçekleştirdi. Vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Karamürselli Hüseyin Akbaş ve Şehit Hüseyin Güldal’ın annelerini ziyaret ederek anneler günlerini kutladı.



VEKİL ADAYI ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI



Kızderbent Mahallesi’nde ikamet eden Akbaş ailesinin oğlu Şehit Hüseyin Akbaş ile Yalakdere Mahallesi’nde oturan Güldal ailesin oğulları Sehit Hüseyin Güldal’ın kabirlerini ziyaret ettikten sonra iki şehidin annesini evinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.



TOPLUMUN TEMELLERİNİ ANALAR ATAR



Anneler Günü'yle ilgili de konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Parlak, “Analar olmasaydı insanlık olmazdı. Ana o kadar değerlidir ki , Cennetin Anaların ayağının altında olduğunu unutmayalım Analarımız ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış Aileyle yapısı ile mümkündür. Analarımız dilimizin öğreticisidir. Hayatı bize tanıtanlardır” ifadelerini kullandı.