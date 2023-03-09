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Millet İttifakı Gebze İlçe Başkanları Toplantı

Millet İttifakı İlçe Başkanları Saadet Partisi İlçe Başkanlığındaki kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa TUREL, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti İlçe Başkanı Burak ULUKÖYLÜ, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ali Can KARAKAYA, Deva Partisi İlçe Başkanı Kemal Memiş ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Öngören katıldı.

Millet İttifakı Gebze İlçe Başkanları Toplantı

09 Mart 2023 Perşembe 22:59

    Mustafa TUREL, 06 Mart Pazar günü uzun bir çalışma ve müzakerelerin sonunda 6 siyasi partinin ortak fikri ile 13. Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Karar sonrası önümüzdeki dönemde kendi bölgemizdeki çalışma yol haritasını belirlemek için Millet İttifakı Gebze İlçe başkanları olarak bir aradayız ve ilk toplantımızı yaptık.  Ve her hafta çalışmaları değerlendirmek üzere bir siyasi partimizin ev sahipliğinde bir araya gelmeye devam edeceğiz. 

Bizler, Şahısların ve partilerin değil, Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Kendi bölgemizde huzurun ve barışın olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. 

Tüm vatandaşlarımızı da bu mücadelemize destek ve ortak olmaya davet ediyoruz.


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