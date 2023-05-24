Millet İttifakı İzmit'te Kılıçdaroğlu'na destek istedi

İyi Parti İzmit İlçe teşkilatı, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Yürüyüş Yolu'nda saha çalışmalarına devam ediyor.

İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met, İzmit Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Fatoş Atik Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan, ilçe yöneticileri, gençlik kolları ve kadın politikaları ekipleriyle birlikte Millet İttifakı olarak 28 Mayıs’a kadar hep beraber çalışarak 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyeceklerini bildirdi.

















