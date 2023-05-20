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Millet İttifakı kurmayları Sandık verilerine göre saha çalışmalarını şekillendirdi

Millet İttifakı Kocaeli kurmayları 28 Mayıs seçimleri için yapılan 14 Mayıs sandık analizlerine göre saha programlarını düzenliyor

Millet İttifakı kurmayları Sandık verilerine göre saha çalışmalarını şekillendirdi

20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:21



14 Mayıs seçimlerinin veri analizlerini değerlendiren Millet İttifakı Kocaeli kurmayları 28 Mayıs seçimi için ortak çalışma planına son halini vermek üzere bir araya geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, GELECEK Partisi İl Başkanvekili Hasan Arabacı, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanvekili Nur Banu Edeş, CHP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, partilerin İl SKM Başkanları ve SKM yönetimlerinin yer aldığı toplantıda tüm sandıkların analizleri paylaşılarak saha programlarına son şekli verildi. Millet İttifakı tarafından kurulan ortak SKM adına sunum yapan CHP Kocaeli İl SKM Başkanı Nazım Gençtürk, günlerdir yürütülen çalışmaların verilerini il başkanları ile paylaştı.

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