Milletvekili sayıları Değişecek!
Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaran anayasa değikliği referandumda kabul edilirse, açıklanan son nüfus verilerine 50 milletvekilinden 10'u İstanbul'a gidecek.
50 MİLLETVEKİLİ 32 İLE DAĞITILACAK
Milletvekili sayısındaki artışa temsil oranını yükseltmek gerekçe gösterildi. Ancak değişikliğin illere nasıl yansıyacağına bakıldığında 50 yeni milletvekili sadece 32 ile dağıtılabiliyor.
ANKARA 3 BÖLGEYE AYRILACAK
Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Türkiye'nin 2. büyük seçim bölgesi olan Ankara'da önemli bir değişime yol açacak. Ankara'da 32 olan milletvekili sayısı 4 artışla 36'ya çıkacak. Milletvekili seçim kanununa göre 19 ile 35 arasında milletvekili çıkaran iller 2 seçim bölgesine, 36 ve üstünde milletvekili çıkaran iller 3 seçim çevresine bölünüyor. Milletvekili artışı nedeniyle Ankara'daki 2 seçim çevresi de böylece 3'e çıkacak.
BURSA 2 BÖLGE OLABİLİR
Bursa'nın 18 olan milletvekili sayısının da 2 artışla 20'ye çıkması bekleniyor. Bu durumda tek seçim çevresinden oluşan Bursa iki seçim çevresine bölünecek.
İstanbul, Ankara ve Bursa'da önemli değişikliğe yol açacak yeni düzenleme ile Kocaeli, Gaziantep, Urfa, Mersin, İzmir ve Antalya'nın milletvekili sayısı 2'şer artacak.
Aydın, Ordu, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Batman, Kütahya, Afyon, Muş, Edirne, Karaman, Aksaray, Karabük, Yalova, Denizli, Ağrı, Tekirdağ, Adana, Hatay, Manisa, Konya, Muğla'nın milletvekili sayısı 1'er yükselecek.
Geriye kalan 59 ilin milletvekili sayısında ise değişiklik olmayacak.
SEÇİM KANUNU DEĞİŞİRSE
Başkanlık içeren Anayasa değişikliği referandumda kabul edilirse son nüfus sayımına göre milletvekili dağılımı böyle olacak. Ancak mevcut 4 ayrı seçim kanununun tek çatı altında toplanması ve milletvekili seçimlerinde daraltılmış bölge uygulamasına gidilmesi durumunda tabloda değişiklikler olabilir.