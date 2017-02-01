Milletvekili sayıları Değişecek! Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaran anayasa değikliği referandumda kabul edilirse, açıklanan son nüfus verilerine 50 milletvekilinden 10'u İstanbul'a gidecek.

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:13