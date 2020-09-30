banner426
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan Şayir’e ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Dilovası İlçe kongresi sonrası İlçe Başkanlığına seçilen İlhan Yıldırım ve yeni yönetimini ağırladı. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 19 Eylül’de gerçekleşen AK Parti Dilovası 5. Olağan kongresi sonrası İlçe Başkanlığı koltuğuna oturan İlhan Yıldırım ve yeni yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in konuğu oldular.

Milletvekili Şeker ve Yıldırım'dan Başkan Şayir'e ziyaret

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:54

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

Milletvekili Şeker, Yıldırım ve ekibini kapıda karşılayan Başkan Şayir, konuklarına tek tek kolonya ikram etti. Ziyarete Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut’ta eşlik etti. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “Kongremizi yaparak yeni yönetici arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bundan sonraki süreçte de AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda önce ülkemizin sonra da Dilovası’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışacağız. Her zaman belediye başkanımızla birlikte hareket edeceğiz. Dilovası’nın en iyi hizmeti alabilmesi için bizde üzerimize düşeni yapacağız. Ayrıca teşkilat olarak şanslıyız. Proje ve çözüm üreten, halkın içinde, çalışkan bir belediye başkanımız var. İnşallah görev süreci sonunda halkımıza verdiği sözleri yerine getirecek ve daha fazlasını yapacaktır. Biz kendisine güveniyoruz. İnşallah ilçemiz bundan sonra da daha güzel hizmetler almaya devam edecek ve gelişen büyüyen Dilovası emin adımlarla büyümeye devam edecektir” dedi.

ŞEKER’DEN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Ziyarette Başkan Şayir’e yaptığı çalışmalarla ilgili teşekkür eden Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de yaptığı açıklama da “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerek ulusal gerekse yerel anlamda ses getiren çalışmalara imza atarak AK Belediyeciliğe örnek olmaya çalışıyor. İnşallah Hamza Başkanımız sürecinde Dilovası istediği hizmetleri almaya devam edecek ve her geçen gün daha güzel bir kent haline gelecektir. Başkanımız ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

DAHA GÜZEL BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şayir ise yaptığı açıklama da "Göreve gelmeden önce halkımıza sözler verdik. İlçemizin gelişmesi kalkınması, insanlarımızın daha güzel bir Dilovası’nda yaşaması için çalışacağımızı taahhüt ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana da halkımız için ilçemizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerde, Hükümetimizin, Bakanlarımızın, Bölge Milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de önemli destekleri var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza daha güzel bir Dilovası inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

PROJELERİMİZ TEK TEK HAYATA GEÇİYOR

Yıldırım ve ekibine de başarılar dileyen Başkan Şayir, “İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım ve yeni yönetimini tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler belediye olarak halkımızın refahı ve ilçemizin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok hizmeti halkımızın hizmetine sunuyoruz. Teşkilatımız ile birlik ve beraberlik içerisinde projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Milletvekilimiz İlyas Şeker ve AK Parti Dilovası İlçe yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya
İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı
AK Parti Gebze ilçe teşkilatı yeni başkanını seçiyor AK Parti Gebze ilçe teşkilatı yeni başkanını...
Saadet Partisi Kocaeli İl Kongresi Hakkında Basın Açıklaması Saadet Partisi Kocaeli İl Kongresi Hakkında Basın...
AK Parti Gebze İlçe Başkanı adayı 'Recep Kaya'oldu AK Parti Gebze İlçe Başkanı adayı 'Recep Kaya'oldu
AK Parti Darıca'da Acay yeniden başkan AK Parti Darıca'da Acay yeniden başkan
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya
AK Parti Gebze 6. Olağan ilçe kongresi bugün gerçekleştirildi. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Recep...

Haberi Oku