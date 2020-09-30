Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan Şayir’e ziyaret

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

Milletvekili Şeker, Yıldırım ve ekibini kapıda karşılayan Başkan Şayir, konuklarına tek tek kolonya ikram etti. Ziyarete Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut’ta eşlik etti. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “Kongremizi yaparak yeni yönetici arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bundan sonraki süreçte de AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda önce ülkemizin sonra da Dilovası’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışacağız. Her zaman belediye başkanımızla birlikte hareket edeceğiz. Dilovası’nın en iyi hizmeti alabilmesi için bizde üzerimize düşeni yapacağız. Ayrıca teşkilat olarak şanslıyız. Proje ve çözüm üreten, halkın içinde, çalışkan bir belediye başkanımız var. İnşallah görev süreci sonunda halkımıza verdiği sözleri yerine getirecek ve daha fazlasını yapacaktır. Biz kendisine güveniyoruz. İnşallah ilçemiz bundan sonra da daha güzel hizmetler almaya devam edecek ve gelişen büyüyen Dilovası emin adımlarla büyümeye devam edecektir” dedi.

ŞEKER’DEN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Ziyarette Başkan Şayir’e yaptığı çalışmalarla ilgili teşekkür eden Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de yaptığı açıklama da “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerek ulusal gerekse yerel anlamda ses getiren çalışmalara imza atarak AK Belediyeciliğe örnek olmaya çalışıyor. İnşallah Hamza Başkanımız sürecinde Dilovası istediği hizmetleri almaya devam edecek ve her geçen gün daha güzel bir kent haline gelecektir. Başkanımız ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

DAHA GÜZEL BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şayir ise yaptığı açıklama da "Göreve gelmeden önce halkımıza sözler verdik. İlçemizin gelişmesi kalkınması, insanlarımızın daha güzel bir Dilovası’nda yaşaması için çalışacağımızı taahhüt ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana da halkımız için ilçemizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerde, Hükümetimizin, Bakanlarımızın, Bölge Milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de önemli destekleri var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza daha güzel bir Dilovası inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

PROJELERİMİZ TEK TEK HAYATA GEÇİYOR

Yıldırım ve ekibine de başarılar dileyen Başkan Şayir, “İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım ve yeni yönetimini tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler belediye olarak halkımızın refahı ve ilçemizin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok hizmeti halkımızın hizmetine sunuyoruz. Teşkilatımız ile birlik ve beraberlik içerisinde projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Milletvekilimiz İlyas Şeker ve AK Parti Dilovası İlçe yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.















