Milletvekili Yılmaz: “28 Mayıs’ta istikrarı seçelim”

Çayırova’da vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “28 Mayıs’ta kaos ve kriz siyasetini değil, hizmet ve eser siyasetini, istikrarı seçerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olalım” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleriyle ilgili çalışmalarını Çayırova’da sürdürdü. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve teşkilat yöneticileriyle birlikte ilçede esnaf ve STK ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Yılmaz, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerin öneminden bahsederek vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

“BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İÇİN SANDIKLARA KOŞALIM”

Seçimlerin bitmediğini ve 28 Mayıs’ta Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını vurgulayan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “28 Mayıs çok önemli. Rehavete kapılmayalım. Hep birlikte Büyük Türkiye Zaferi için sandıklara koşarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna omuz verelim. Terör örgütlerinin desteği ile bu ülkeye kaos ve krizden başka bir şey vaat etmeyen muhalefete sandıkta cevap vereceğiz. Kaos ve kriz siyasetini değil, hizmet ve eser siyasetini, istikrarı seçerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek olalım” dedi.