Mustafa Paşa ve Mevlana Danışmada Biraraya Geldi

Ak Parti İlçe teşkilatının düzenlediği Mustafa Paşa ve Mevlana mahalleleri Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent meydanında bulunan Kardelen Nikah Salonunda gerçekleşti. Toplantıya, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemseddin Ceyhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Buket Tatoğlu, AK Parti Gençlik kolları İlçe Başkanı Ertan Kara, Ak Parti Gebze İlçe SKM Başkanı Nuri Kaya, belediye başkan danışmanı Şakir Bitmez, Ak Parti Mahalle başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.



HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR



Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, toplantıların önemine değindi. İlçe Başkanı Hasan Soba, “Bu toplantılar sizlerin fikirlerini ve önerilerini daha net alabildiğimiz toplantılar oldu. Burada siz konuşacaksınız biz dineleceğiz ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önümüzde bir referandum süreci var. Bu süreçte de hepimize çok büyük görevler düşüyor. Danışma meclisimiz ve gelecek referandum seçimimiz tüm Türkiye’ye hayırlara vesile olsun” dedi.



GİZLİ KAHRAMANLARIMIZ



İlçe Başkanı Hasan Soba’nın ardından selamlama konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Şemseddin Ceyhan mahalle başkanlarının, mahalle teşkilatlarının önemine değindi. Ceyhan konuşmasında, “Biz Kocaeli olarak her ay istisnai durumlar dışında ilçe ve il danışma toplantılarımız gerçekleştiriyoruz. Tüm mahallerimiz kapsayan bir mahalle danışma meclisi fikrini mahalle başkanlarımıza eylem planı olarak ortaya koyduk. Bu toplantıları yapmamızdaki asıl amaç tüm seçimlerimizim gizli kahramanları olan, seçmen ile sürekli yüz yüze olan teşkilatlarımızla burada bir arada olarak fikir alış verişinde bulunmak için bu toplantıları icra ettik” ifadelerini kullandı.



KÖŞKER’İN SELAMLARINI İLETTİ



Selamlama konuşmalarının ardından Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Mustafa Paşa ve Mevlana Mahallerini kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Ankara programı nedeniyle danışma meclisi toplantısına katılamayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileterek sunumuna başlayan başkan yardımcısı Nilay Ayran, mahallelere yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Ayran’ın hizmet sunumunun ardından divan üyeleri mahalle teşkilatlarının önerilerini aldı, sorularını cevaplandırdı.