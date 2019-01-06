Müzeyyen Teyze’yi kırmadı, programlarını yarıda kesti

6 yıl önce felç geçiren ve yatağa mahkum hale gelen 87 yaşındaki Müzeyyen Kutlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sosyal medya üzerinden mesaj yazdı. Kendisini evine çay içmeye çağıran Müzeyyen teyzenin ricasını kırmayan Büyükakın, yoğun programları arasında Müzeyyen teyzeyi evinde ziyaret ederek, elini öptü hayır duasını aldı.



SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR

Büyükakın’ı sosyal medyadan takip ettiğini belirten Müzeyyen Teyze “Yatağa mahkum olduğum için evden dışarı çıkamıyorum. Gelen olursa sohbet ediyorum, kimse yoksa namazımı kılıyorum, tesbih çekiyorum ardından sosyal medyayı takip ediyorum. Tahir Bey’i de çok seviyorum. Kendisinin ilimize çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Kendisine mesaj attım, hemen akşam beni aradılar, geleceklerini söylediler. İlk başta inanmadım. Ta ki akşam kapı zili çalana kadar. İşte o zaman dünyalar benim oldu. Çok sevindim, mutlu oldum. Duygularımı tarif edemem. Bu yoğunluğunda beni kırmayarak, bir mesajımla evimi şereflendirdi. Rabbim yolunu bahtını açık etsin” dedi.



GÖNÜL KAPILARINI AÇIYORUZ

Kişisel bakımını da yapmakta zorlandığını ifade eden Müzeyyen teyzeye yanıt veren Büyükakın, “Merak etmeyin, elimizden gelen her şeyi yaparız. Biz her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Onların duasıyla bizler ayakta duruyoruz. Memleketimiz var olduğu müddetçe bizler varız. Bu tür ziyaretler ile gönül kapısını açtıysak bizlere ne mutlu! Müzeyyen teyzemize Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum, bizi evinde ağırladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.