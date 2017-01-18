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Nilay Ayran’a sert eleştiriler!

CHP Gebze İlçe Kadın Kolları, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayranı’ı eleştirdi.

Nilay Ayran'a sert eleştiriler!

18 Ocak 2017 Çarşamba 10:51

TBMM’de Anayasa görüşmeleri sırasında Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in yaşadığı olaydan sonra paylaşım yapan Nilay Ayran’a eleştirilerde bulunan Gebze İlçe Kadın Kolları başkanı Ülker Yiğit, “Nilay Ayran’ı söz konusu paylaşımından ötürü önce kadın ve anne vasıflarım ile sonra şahsıma parti üyelerimizin oylarıyla bahşedilen Kadın Kolları Başkanlığı unvanımla tüm yönetici ve üye yol arkadaşlarım adına kınıyorum.”dedi.

UTANIYORUZ

Nilay Ayran’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Yiğit, “Gebze Belediyesi’nin ilk kadın başkan yardımcısı olma sıfatını da edinen, aslında makamı da sıfattan ibaret olan bir kişi olarak sizden; kadın kimliğimizle, Gebze Belediyesi’nin ilk kadın başkan yardımcısı olmanızdan esasla, tek kelimeyle utanıyoruz. Biz parti ayrımı gözetmeksizin tüm partilerden tüm kadınların siyasette aktif yerlere gelmesinden kadın kimliğimizle mutluluk duyarız. Ancak bu tür tercihlerde seçim görüntü, kayıtsız şartsız biat, makama konu mankenliği değil ehliyet, liyakat, beceri ve kadına şiddet başta olmak üzere toplumun değerlerine saygı ve illaki ahlak olmalıdır.”diye konuştu.

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