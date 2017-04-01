O uygulama sona erdi!

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle sona erdi. Emniyet güçleri yasağı ihlal edenlere binlerce lira ceza kesti

Kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan itibariyle sona erdiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülkemizde kış şartlarının halen devam ettiği şehirlerimiz ve çeşitli yörelerimiz var. Kış şartlarının hakim olduğu yerlerde zorunluluk kalktı diye kış lastiklerimizi hemen çıkartmayalım” dedi.

ARTIK DENETİM YOK

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan 1 Aralık 2016 ila 1 Nisan 2017 arasındaki dönemde denetimler, hem bakanlık hem de güvenlik güçlerince etkin şekilde gerçekleştirildiğini de ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Artık kış lastiği denetimi yok. Ancak halen bazı bölgelerimizde özellikle doğuda kış şartlarının hakim olduğu şehirlerimiz var. Bu yörelerimizde mümkünse zorunluluk yok diye hemen kış lastiğini kimse çıkarmasın. Herkes yaşadığı yerin hava şartlarına göre hareket etsin. En önemlisi kış lastiği uygulamasına uyarak yeni kazaların meydana gelmesini engelleyen tüm sürücülerimize ve denetim yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” diye konuştu.

316 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerin etkin bir şekilde yapıldığı bu dönemde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 47 araç sahibine 28 bin 593 lira para cezası kesildi.Böylece şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 522 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 316 bin 222 lira para cezası uygulandı.