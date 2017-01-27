Onlar da Artık Gazi Sayılacak!

Son kanun Hükmünde Kararname ile terör eylemi nedeniyle yaralanan ama malul sayılmayanlar da artık Gazi sayılacak.

Meclis çatısı altında uzun bir süredir; terörle mücadele sırasında yaralanmalarına rağmen gazilik hakları verilmeyenlerin mücadelesini veren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, baskıları sonuç verdi. Terörle Mücadele kapsamında yaralanan fakat malul sayılmayanlara maaş bağlanmasına yönelik düzenleme 684 sayılı KHK ile hayata geçti.



ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİ AKP’LİLER REDDETMİŞTİ



Uzun zamandan beri meclis çatısı altında terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanların haklarını arayan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgili olarak Bakanlara pek çok soru önergesi vermiş, meclis çatısı altında gazi sayılmayanların durumlarının araştırılması için araştırma komisyonu kurulmasını istemişti. Bütçe görüşmelerinde de konuyu dile getiren Milletvekili Hürriyet, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'dan konunun çözülmesi için gerekenin yapılmasını istemiş ve 15 Temmuz Gazileri kadar terörle mücadele ederken yaralanmalarına rağmen gazi sayılmayanların da haklarının korunmasını istemişti. Hatta 2016 Kasım ayında CHP Grup Önerisi olarak kürsüye getiren Milletvekili Hürriyet’in önerisi AKP sıraları tarafından reddedilmişti.



ONLAR DA ARTIK GAZİ



Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Kadir Erhan Tuna ve dernek üyeleriyle birlikte sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunan, meclis çatısı altında her bakana baskı yapan, gazi sayılmayanların sorunlarının kamuoyu tarafından bilinmesi ve pek çok televizyon kanalında dile getirilmesi için uğraş veren Hürriyet’in çabaları, 684 sayılı KHK ile sonuçlandı. Geçici ek madde ile terör eylemi nedeniyle yaralanan ama malul sayılmayan kişilerin, talepleri doğrultusunda maaş bağlanabilmesinin önü açılmış oldu.