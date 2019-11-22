Öztürk: “Vekilimiz Yalnız Değildir”

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk’ten İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a tam destek geldi. Bir süredir bazı yayın organlarınca söylediği sözler çarpıtılarak sunulan ve hedef saptırılan Türkkan için sosyal medya sayfasından bir açıklama yayımlayan Başkan Öztürk, Lütfü Türkkan’ın sözlerinin çarpıtıldığını söylerken “tek tek cümleler çekilerek yapılan menfi yorumlar kabul edilemez” ifadesini kullandı.