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Öztürk: “Vekilimiz Yalnız Değildir”

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk’ten İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a tam destek geldi. Bir süredir bazı yayın organlarınca söylediği sözler çarpıtılarak sunulan ve hedef saptırılan Türkkan için sosyal medya sayfasından bir açıklama yayımlayan Başkan Öztürk, Lütfü Türkkan’ın sözlerinin çarpıtıldığını söylerken “tek tek cümleler çekilerek yapılan menfi yorumlar kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Öztürk: 'Vekilimiz Yalnız Değildir”

22 Kasım 2019 Cuma 17:51

MENFİ YORUMLAR KABUL EDİLEMEZ

Öztürk, “Sayın Grup Başkanvekilimiz Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın anlatmak istediği çok açıktır videonun tamamını seyrederseniz erken seçim ile parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini söylemektedir, konuşmasından tek tek cümleleri çekerek menfi yorumlar yapılması kabul edilemez, Sayın vekilimiz asla yalnız değildir ve sonuna kadar yanında olduğumuzun bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

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