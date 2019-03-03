Paylaşımcı olacağız
Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, Kızılay Çayırova şubesi başkanı seçilen Dr. Ali Öncü’ye tebrik ziyaretinde bulundu.
Kısa süre önce kongresini yaparak yeni başkanını belirleyen Kızılay Çayırova şubesini ziyaret eden Aksu, şube başkanı seçilen Dr. Ali Öncü’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Kızılay kuruluşumuzun 151 yıllık tarihinde örnek alınacak çok şey olduğunu ifade eden Aksu, bunların en önemlisi ise ‘hiçbir renk, ırk, din, dil ayırt etmeksizin tüm insanlığa karşı paylaşımcı ve birliktelik ruhudur. Biz kazandığımızda 1 Nisan sabahında Çayırova Belediyesinde aynı paylaşımcı ve birliktelik ilkeli yönetim sistemi oluşturacağız dedi.