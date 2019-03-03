banner366
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Paylaşımcı olacağız

Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, Kızılay Çayırova şubesi başkanı seçilen Dr. Ali Öncü’ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Paylaşımcı olacağız

03 Mart 2019 Pazar 14:55

151 yıllık tarihiyle geçmişten bugüne paylaşım ve birliktelik ruhunu devam ettiren bu güzide kuruluşumuzun her zaman yanında ve destekçisiyiz diyen Aksu, ‘Biz kazandığımızda Çayırova da aynı paylaşımcı ruh ve birliktelik ilkeli bir yönetim sistemi oluşturacağız’ dedi.

Kısa süre önce kongresini yaparak yeni başkanını belirleyen Kızılay Çayırova şubesini ziyaret eden Aksu, şube başkanı seçilen Dr. Ali Öncü’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Kızılay kuruluşumuzun 151 yıllık tarihinde örnek alınacak çok şey olduğunu ifade eden Aksu, bunların en önemlisi ise ‘hiçbir renk, ırk, din, dil ayırt etmeksizin tüm insanlığa karşı paylaşımcı ve birliktelik ruhudur. Biz kazandığımızda 1 Nisan sabahında Çayırova Belediyesinde aynı paylaşımcı ve birliktelik ilkeli yönetim sistemi oluşturacağız dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Projelerimiz Çayırova’ya değer katacak” “Projelerimiz Çayırova’ya değer katacak”
Bayrak’ın Hastane projesi konuşuluyor! Bayrak’ın Hastane projesi konuşuluyor!
Bıyık'tan Esnaf Ziyareti Bıyık'tan Esnaf Ziyareti
Bünyamin Çiftçi projelerini açıkladı! Bünyamin Çiftçi projelerini açıkladı!
Başkan Büyükerşen’den Törk’e tam destek Başkan Büyükerşen’den Törk’e tam destek
Gebze’yi ayağa kaldıralım Gebze’yi ayağa kaldıralım
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

“Projelerimiz Çayırova’ya değer katacak”
Seçim beyannamesini açıkladıktan sonra çalışma temposunu yükselten Cumhur İttifakı ve AK Parti Çayırova...

Haberi Oku