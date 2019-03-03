Paylaşımcı olacağız Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, Kızılay Çayırova şubesi başkanı seçilen Dr. Ali Öncü’ye tebrik ziyaretinde bulundu.

03 Mart 2019 Pazar 14:55

151 yıllık tarihiyle geçmişten bugüne paylaşım ve birliktelik ruhunu devam ettiren bu güzide kuruluşumuzun her zaman yanında ve destekçisiyiz diyen Aksu, ‘Biz kazandığımızda Çayırova da aynı paylaşımcı ruh ve birliktelik ilkeli bir yönetim sistemi oluşturacağız’ dedi.



Kısa süre önce kongresini yaparak yeni başkanını belirleyen Kızılay Çayırova şubesini ziyaret eden Aksu, şube başkanı seçilen Dr. Ali Öncü’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Kızılay kuruluşumuzun 151 yıllık tarihinde örnek alınacak çok şey olduğunu ifade eden Aksu, bunların en önemlisi ise ‘hiçbir renk, ırk, din, dil ayırt etmeksizin tüm insanlığa karşı paylaşımcı ve birliktelik ruhudur. Biz kazandığımızda 1 Nisan sabahında Çayırova Belediyesinde aynı paylaşımcı ve birliktelik ilkeli yönetim sistemi oluşturacağız dedi.