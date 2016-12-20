Projeler masaya yatırıldı!

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, dün sabah belediye başkanlarını topladı. Kocaeli’de 12 ilçe belediye başkanı, İl başkanı Şemsettin Ceyhan ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. İl Teşkilatı’nda yapılan toplantıda, devam etmek de olan projelerin son durumları ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve 12 İlçe belediye başkanı, Yerel seçimlerde verdikleri vaatlerin durumunu, projelerin gelinen son durumunu, biten ve önümüzdeki günlerde başlaması planlanan çalışmalarla ilgili ayrıntılı raporu tek tek İl Başkanı Ceyhan’a sundular. Proje proje her detayı inceleyen İl başkanı Ceyhan, her projenin takipçisi olduklarının altını çizdi.
CEYHAN İŞİ SIKI TUTUYOR