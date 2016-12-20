Projeler masaya yatırıldı!

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, dün sabah belediye başkanlarını topladı. Kocaeli’de 12 ilçe belediye başkanı, İl başkanı Şemsettin Ceyhan ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. İl Teşkilatı’nda yapılan toplantıda, devam etmek de olan projelerin son durumları ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve 12 İlçe belediye başkanı, Yerel seçimlerde verdikleri vaatlerin durumunu, projelerin gelinen son durumunu, biten ve önümüzdeki günlerde başlaması planlanan çalışmalarla ilgili ayrıntılı raporu tek tek İl Başkanı Ceyhan’a sundular. Proje proje her detayı inceleyen İl başkanı Ceyhan, her projenin takipçisi olduklarının altını çizdi.

CEYHAN İŞİ SIKI TUTUYOR

İl başkanı Ceyhan bu yıl içinde 12 İlçeye giderek Belediye başkanları, Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelip, Başkanlık makamında projeleri detaylı inceleyerek daha sonra da sahada görmek için incelemeler yapmıştı. 12 İlçede bu turu gerçekleştiren Ceyhan, gerek 15 Temmuz Darbe girişimi, gerekse terör olaylarına rağmen vatandaşlara verdikleri sözlerinde takipçisi olduklarını dile getirerek, 2019 seçimlerine verilen her sözün tutulmuş olarak gireceklerini her defasında vurgulamıştı. Ceyhan’ın son olarak dün sabah Belediye başkanlarını aynı anda toplantıya davet etmesi, yatırımları ne kadar ciddi takip ettiğinin de göstergesi oldu.