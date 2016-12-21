Provokasyona Gelmeyin!

Provokasyon çıkarmak için MHP Gebze İlçe Teşkilatı tarafından terör olaylarına karşı protesto eylemleri yapılacağı yönünde ki söylentileri Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir yalanladı. Taşdemir, Gebzelilerin ve Ülkücülerin bu provokasyon amaçlı söylentilere karşı dikkatli olmasını istedi.

MHP Gebze İlçe Başkanlığı, Ülkücülere uyarılarda bulundu. İstanbul ve Kayseri’de ki Bombalı saldırılardan sonra Gebze’de MHP tarafından yürüyüş ve protesto gösterileri yapılacağı yönünde çıkan söylentilerden sonra MHP Gebze İlçe Başkanlığı Ülkücüleri yalan, yanlış bilgilere karşı uyardı. İlçe Başkanı Ferit Taşdemir imzasıyla yapılan açıklama da, provokasyon çıkarmak için yürüyüş ve gösteri yapılacağı yönünde söylentilerin dolaştığını, Ülkücülerin ve Gebzelilerin bu provokasyona alet olmaması istendi.

YÜRÜYÜŞ, GÖSTERİ YOK

Taşdemir Ülkücülerin yeri ve zamanı geldiğinde olaylar karşısında üzerine düşeni yapacağını belirterek, “Bugün itibarı ile ve önümüzdeki günlerde MHP Gebze İlçe Başkanlığı olarak Gebze de herhangi bir yürüyüş ya da açık hava toplantısı organizasyonumuz yoktur.

Demokratik hakkımız olan protesto yürüyüşü ya da bir açık hava toplantısı programı olduğunda Resmi olarak siz değerli Ülküdaşlarımıza ve Gebzelilere bilgilendirme yapılacaktır. Provokasyon ve tahriklere karşı tüm camiamız Yetkili organlarımız harici itibar etmesin. Yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarına anladığı dilden konuşacağımızdan hiç kimse şüphe etmesin.”diye konuştu. Ömür KAVRAN