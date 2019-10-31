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REFAH PARTİSİNDEN GEBZE'YE ZİYARET

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç ve yönetimi Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Kılıç; güzel bir günde, Yeniden Refah Partisi ile milletimiz tarafından yüzyıllardır özümsenmiş bulunan Millî Görüş zihniyetini ve “Önce Ahlak ve Maneviyat” prensibinin her alanda hâkim kılınmasını için çalışacağız.

REFAH PARTİSİNDEN GEBZE'YE ZİYARET

31 Ekim 2019 Perşembe 10:32

Yeniden Refah Partisi İktidarında  Spor Politikamız; 3 ana temel üzerine bina edilecektir. Herkes İçin, Yaşam Boyu Spor,Okul Sporları,Madalya Odaklı Spor Faaliyetleri olarak üçe ayıracağız. Böylece herkesime göre faaliyet alanları geliştireceğiz. Sağlık ilişkisi çerçevesinde, sağlıklı yaşama katkı sağlayan sportif kültürün; toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturacak şekilde özendirilmesi sağlanacak, bu kapsamda Türkiye Sağlık Haritası oluşturularak; ülkemizde bölgesel olarak karşılaşılan sağlık sorunları belirlenecek; yaşanılan çevrenin sağlık üzerindeki etkileri çerçevesinde bireylerin sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri sağlanacaktır..Sporun birleştirici, kaynaştırıcı,pekiştirici etkisinden faydalanılarak, milli ruh, kardeşlik ve birliğin oluşması,güçlendirilmesi için her türlü sportif faaliyet desteklenecek, ayrıca madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkların gençlerimizden uzak tutulması için de spordan faydalanılacaktır. Dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökhan Yavaşer,Gebzemizde spor salonları ve aktivitelerinden herkesimin ve herkesin yaralanabileceğini mutlaka programlarının takıp edilmesi gerektiğini söyledi.

Engin Kılıç ve  ekibi ardından Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir’i ziyaret etti.  Ziyareette Kılıç;Bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi için, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması gereklidir. Stratejik bakımdan son derece önemli olan enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın sağlanması için gereken hamleler ivedilikle hayata geçirilecektir. 

Enerji arz güvenliği ve birçok karmaşık siyasi dengeler açısından Rusya, İran, Azerbaycan, Katar, Cezayir ve diğer komşu ülkeler ile çeşitli enerji bazlı uzun vadeli ekonomik ilişkilerimiz bulunmaktadır. Partimiz bütün bu dengeleri gözetecektir..Ayrıca Elektrik, su, doğal gaz gibi zorunlu ihtiyaç kalemleri bütün hane halkına asgari oranlar nispetinde ücretsiz olarak sağlanacaktır. Sesi. Petrol İş Gebze Başkanı Eyüp Akdemir; Ziyaretten duyduğu memnuniyeti Yeniden Refah Partisinin Gebze’ye Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.


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