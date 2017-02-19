Referandum istişaresi!

AK Parti Kocaeli İl başkanlığı STK buluşmalarını bu ay Çayırova’da gerçekleştirdi. Referandum ve Anayasa değişikliğini ele alındığı toplantıda, AK Partililer Çayırova’daki STK ve kanaat önderleriyle istişare gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşları ile buluşma toplantısına Kocaeli Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, STK temsilcileri de katıldı.

HASTANE YATIRIMA ALINDI

Toplantının açılış konuşmasını Çayırova Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Kılıç yaptı. Kılıç konuşmasında, “Sivil toplum kuruluşlarımızın, kanaat önderlerimizin fikirlerine her zaman ihtiyacımız var. Önümüzde 16 Nisan’da düzenlenecek olan bir referandum süreci var. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederim.” Sözlerine yer verdi. Kılıç’ın ardından söz alan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “16 Nisan’da bir halk oylaması var. Her zaman söylüyorum. Benim dönemime mi geldi bilemiyorum. Ben belediye başkanı olduktan sonra 6 seçim gördüm. Seçimden kaçan bir yapımız yok. Biz insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Çayırova’da öyle bir gelişim ve değişim oluyor ki Allahın izniyle yakın zamanda Çayırova’yı tamamen tanıyamayacak bir görünüme büründüreceğiz. Ne kadar güçlü olursak o kadar hizmeti yansıtabiliyoruz. En büyük eksikliğimiz olan hastanemizde bu sene yatırıma aldık.”dedi.

EMANETE ZEVAL VERMEDİK

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da bir konuşma yaptığı toplantı da ana gündem referandum oldu. Ceyhan, “Biz parti olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların söylemlerine hassas olduk. Onlardan gelen sorunlarla, eksikliklerle, belediye başkanlarımızla istişare ederek ilçelerimize, ilimize, ülkemize hizmet verdik. Milletvekillerimiz, teşkilat yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız hep bu milletin hizmetkarı olmak adına yola çıktılar. Biz Ak Parti olarak milletvekili ve belediye başkan aday adaylarımız arasından aday seçerken sivil toplum kuruluşlarına sorarak karar veren bir yapımız var. Sizlere karşı sorumluluğumuz çerçevesinde vermiş olduğunuz emanete zeval vermeden bugünlere geldik.”dedi.

BU SİSTEM İLERİYE GÖTÜRMÜYOR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da referanduma değinerek “Cumhurbaşkanlığı makamı dünyanın hiçbir yerinde olmayan yetkilerle donatılmıştır. Yargılanması mümkün değil. Çayırova Kaymakamını atayan, Kocaeli Valisini atayan, rektörü atayan bir Cumhurbaşkanı hata yapınca hesap soramıyorsunuz. Hala yargılanamaz hala sorgulanamaz durumda. Bu sistem bu ülkeyi götürmüyor. Ülkeyi geliştirmeyen bir sistem. İşte bu sistemin değişmesi ve daha güçlü bir Türkiye için evet denilmelidir. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Katırcıoğlu konuşmasında terör örgütlerinin ülke üzerinde ki eylemlerinin altını çizerek, amaçlarına ulaşamayacaklarına dikkat çekti.