Referandum sürecini görüştüler!

Referandum sürecinin başlamasıyla birlikte AK Parti ve MHP arasında görüşmelerde başladı. Bölgemizde de AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve ilçe yöneticileri, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette referandum süreci ile ilgili görüşen partililer yapılacak olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan Taşdemir Soba’ya ziyaretten dolayı memnuniyeti duyduğunu dile getirdi.