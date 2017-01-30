Referandumda oy kullanmak için son gün 2 Şubat!

Okudukları şehirde oy kullanmaları için 2 Şubat son tarih mi? 1 Kasım seçimlerinden sonra adres değiştiren vatandaş ne yapacak? Tüm bu soruların yanıtlarını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP’li üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu şöyle verdi:

2 ŞUBAT SON TARİH Mİ?

Hayır. Çünkü henüz referandum için seçim takvimi işlemeye başlamadı. Referandum kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum süreci için 60 günlük seçim takvimini açıklayacak.

PEKİ AMA NEREDEN ÇIKTI BU 2 ŞUBAT?

Anayasa değişikliği referandumu için üç tarih söz konusu 2 Nisan, 9 Nisan ve 16 Nisan. 2 Nisan’a yetişebilse, ki bu seçenek düşmüş görünüyor, o zaman YSK seçim takvimi 2 Şubat’ta başlayacaktı. Olsaydı; referandum için tarih 2 Nisan olacaktı. Dolayısıyla YSK’nin seçim takvimi de 2 Şubat’ta işlemeye başlayacaktı. Referandum 9 Nisan olursa, takvimin başlangıcı 9 Şubat olur, seçmen listeleri de 11 Şubat’ta askıya çıkar ve 19 Şubat’a kadar askıda kalır. Referandum 16 Nisan’da yapılırsa bu tarihleri 1 hafta ileri almak gerekir. Yani şu anda bu tarihlerin hepsi değişken.

ÜNİVERSİTEYİ BAŞKA ŞEHİRDE OKUYAN MİLYONLARCA ÖĞRENCİ NE YAPACAK?

Üniversite öğrencisi, oyunu resmi ikamet adresinde değil de okuduğu şehirde kullanmak isterse ne yapacak? Bu soruya yanıt verebilmek için öğrencinin nerede kaldığı önemli. Kiralık bir evde kalıyorsa, kira sözleşmesi veya elektrik, su, abonelik faturasıyla birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracak. Öğrenci belgesine gerek yok, hemen başvurmak mümkün. Bir akrabasının, yakının yanında kalıyorsa, o evin sahibiyle birlikte yine ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek. Evin sahibi, ‘bu benim yeğenimdir, kardeşimdir’ deyip beyanname verecek. Burada da öğrenci belgesine gerek yok, hemen başvuru yapılabilecek.

YURTTA KALANLAR DİKKAT!

Ancak öğrenci yurtta kalıyorsa o zaman durum farklı. Onlar YSK seçim takvimini açıklamadan adres değişikliği için başvuramayacaklar. Seçim takvimi yayınlandıktan sonra seçmen listelerinin askıda kaldığı 10 gün süresince yurtlarda kalan öğrenciler, yurt müdürlüklerinden ve okudukları okulun öğrenci işlerinden alacakları iki belgeyle yurtlarının bulundukları yerdeki ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracaklar.

ŞİMDİDEN BAŞVURUN

Referandumda oy kullanmak isteyen (yurtta kalan öğrenciler hariç) ama adresi değişenlere tavsiyem, YSK’nin takvimini beklemeden, hemen bugünden itibaren bulundukları ilçelerde nüfus müdürlüklerine başvurup adres değişikliklerini yapsınlar. Yapamayanlar için ise YSK’nin seçim takvimi açıklandıktan ve seçmen listeleri askıya çıktıktan itibaren 10 günlük süre boyunca da yine bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine değişiklik ve yeni kayıt için başvurabilecekler.