Rektör Aslan’a yeni görev

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) 4. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek görevi selefi Prof. Dr. Alim Yıldız’dan devraldı.

Rektör Aslan, üye ülke üniversitelerin ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında iş birliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek amacıyla kurulan konseye başkanlık edecek.

Ankara Çevre Bakanlığı İlbank Sosyal Tesisleri’nde 26 Ekim’de düzenlenen programa IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, IUC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, 29 ülkeden üniversite rektörleri ve genel kurul üyeleri katıldı.

‘KURULUŞ FELSEFEMİZ İNSAN ODAKLI’

Açılış konuşmasını Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu gerçekleştirdi. Felsefesi insan odaklı olan yüksek öğretimin dini, dili, cinsiyeti, ırkı ve milleti ne olursa olsun herkesin insanlık ailesinde yaşadığını ve dünyanın ortak paydaşımız olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Azizoğlu, “Bizim kuruluş felsefemiz, insan odaklı yüksek öğretim ve eğitim-öğretimin nasıl gerçekleştirebileceğimizdir. Benim ve tüm Uluslararası Üniversiteler Konseyi ailesine mensup 200’e yakın akademisyen ve rektörün tek felsefesi dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun, insan odaklı bir yüksek öğretim oluşturmak. Çeyrek aşıra yaklaşan bir çalışma içerisindeyiz. 7 kişi ile kurduğumuz Uluslararası Üniversiteler Konseyi, şu anda 29 ülkede aktif yüksek öğretim faaliyeti yürütüyor.” ifadesini kullandı.

IUC BAĞIMSIZ BİR KURUM

Azizoğlu konuşmasının devamında, “Uluslararası Üniversiteler Konsey’i hepinizin bildiği gibi, kuruluşunda Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının onayı olan bir kurum. Fakat kuruluş tüzüğünü hazırladığımda uluslararası tam bağımsız bir kurum kurduk. Bizler tam bağımsız bir uluslararası kurumuz. Tüm kararları genel kurul üyeleri yani bizler alırız. Bu açıdan yönetim kurulu başkanımız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’a 3 yıllık çalışmalarından dolayı ve yönetim kurulunda bulunan diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Divan Kurulunun toplanmasıyla icra, yönetim, akademi, bilim ve denetim kurullarına başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim kurulu başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, başkanvekilliğine YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru, genel sekreterliğe YÖK Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan ve genel koordinatörlüğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik seçildi. Akademik Kurul Başkanlığına Irak Erbil Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Seherwani, Denetim Kurulu Başkanlığına Afganistan Kabil Politeknik Üniversitesinin eski Rektörü Ezatullah Amed seçildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Devir Teslim Töreni ile Prof. Dr. Alim Yıldız, görevini yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a devretti.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASI REKABET

Görev devir teslimin ardından bir konuşma yapan Rektör Aslan, 21. yüzyılın küreselleşen dünyası içinde ülkeler arasında birçok alanda kıyasıya bir rekabet yaşandığına dikkat çekerek, “Turizm’den savunma sanayine kadar uzanan bu yarış arasında Yükseköğretim alanı da, taşıdığı büyük potansiyel dolayısıyla uluslararası alanda büyük rekabet alanlarından birisi haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda stratejiler belirleyip bunları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusu eğer biraz dikkatli irdelenirse getirilerinin aslında sadece akademik alana ait olmadığının, ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarının da zenginleşip, güçlenmesine ve yeni ilişkilerin kurulmasına fırsat vereceği fark edilecektir.” diye konuştu.

‘NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRMEK MİLLİ BİR MESELEDİR’

Üniversitelerin eğitim öğretim kurumları olması yanında, çok önemli olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek misyonuna da değinen Rektör Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Nitelikli insan gücü konusu ülkemiz ve geleceğimiz için göz ardı edilemeyecek kadar önemli milli bir meseledir. Konuşmamın başında belirttiğim gibi artık küreselleşme adı altında bir gerçekliğimiz bulunmakta. Bu sebeple her ne kadar nitelikli insan kaynağını kendi milletimiz içinden çıkartmak önceliğimiz olsa da bunun yanında özellikle teknoloji transferi başta olmak üzere birçok alanda ihtiyaç duyulan bilginin uluslararası nitelikli insan kaynağı ile karşılanması, yükseköğretim kurumlarımızın amaçlarını gerçekleştirmelerine ciddi manada yardımcı olacaktır.”

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEKİM MERKEZİ

Yükseköğretim kurumlarının çeşitlendirilmesi, üniversitelere farklı misyonlar yüklenmesi, potansiyellerinin ve kalitelerinin artırılması suretiyle Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenciler ve akademisyenler için çekim merkezi haline geleceğini kaydeden Rektör Aslan, “Uluslararası Üniversiteler Konseyi olarak devletimizin oluşturduğu bu vizyon ışında, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere Dünya’nın her noktasına dokunabilmek Yükseköğretim Kurumlarının ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri zenginleştirmek en önemli amacımız olmalıdır. Sadece belirli bölgelere kısıtlı kalmadan, Global manada çalışma sahasını genişletmek günümüz dünyasında bir gereklilik halini almıştır. Konseyimizin hem Türk hem yabancı üniversiteler ile yapacağı açılımlar sayesinde akademisyen ve öğrenciler açısından ülkemiz üniversitelerini bir cazibe merkezi haline getirmek en temel meselemiz olmalıdır diye düşünmekteyim. Konsey toplantımızın yeni yaklaşımlar ve açılımlar ile hayırlara vesile olmasını, Yüce Allah’tan niyaz eder, hepinizi saygıyla selamlarım.” ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.

Yeni kurulların seçiminden sonra Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığındaki kurul başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri, resmî tören için Anıtkabir’e geçti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Azizoğlu, Anıtkabir Şeref Defteri’ni de imzaladı. Heyete Cumhuriyet Müzesi gezdirildi. Öğleden sonra kurul toplantıları ile devam eden program, akşam yemeği ile son buldu.

(Gebze Teknik Üniversitesi Ailesi olarak Sayın Rektörümüz Prof. Dr. M. Hasan Aslan’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.)