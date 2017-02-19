Rozetleri çıkarıp attık!

Gebze Demokrasi Platformu bileşenleri bugün kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Gebze Holiday İnn Asia Otel’de gerçekleşen toplantıya; CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, il başkanı Cengiz Sarıbayile sendika, STK ve dernek temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Avukat Yüksel Genç, “Türkiye karanlık bir eşiğin içinde. Ülke olarak ya karanlığa yuvarlanacak ya da bu karanlığa dur diyecek. Ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yürütüyorlar. Referandumdan evet çıkması durumunda artık ülkeyi sürekli kanun hükmünde kararnamelerle yönetecekler. Referandumda hayır çıkması durumunda bu iktidar buna karşı diye durmayacaklar. Ancak referandumdan hangi sonuç çıkarsa çıksın biz mücadelen vazgeçmeyeceğiz” dedi.

TEK ADAM REJİMİ

Milletvekili Tahsin Tarhan toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Asıl mağdur olacak bizleriz. Halkın temsilcileri olan milletvekilleri olarak bütün yetkilerimiz alınacak. Bugün Gebze’nin sol, sosyal demokrat bütün bileşenleri burada. Bugün Türkiye’nin asıl sorunları konuşulması gerekirken tek adam rejimi konuşuluyor ve halk bölünüyor. Bir açıklama yapıp hayır veren terörist diyecekler, Taksim’de cami temeli atacaklar, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı ve MİT müsteşarı Umre’ye gidip ibadet veriyor gösterip çaktırmadan fotoğraf veriyorlar. Bunları dikkate almamamız gerekiyor.

TEK TEK ANLATMALIYIZ

Biz bu ülkede bazı şeyleri değiştireceksek tek adam rejiminin ne getireceğini tek tek anlatmalıyız. Kocaeli’nin en büyük sorunu halka ulaşma kanallarının tıkalı olması. Kocaeli seçmenine ulaşmada sıkıntılar var. Seçmenin çoğu fabrikada çalışıyorlar. Medya yok. Sadece yerel basın var. Bugün herkes parti rozetini bırakıp tek hedef hayır çıkarmak. Bu birliktelik hayırı getirirse bu iktidar artık orada duramaz. Evet de çıksa hayır da çıksa Türkiye’de hiçbir şey değişmeyecek. İşsizlik, dış politika, dış borçlanma çökmüş durumda. AKP’nin içinde yüzde 38 başkanlık sistemine karşı gelen bir kesim var.”