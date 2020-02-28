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SİYASET:
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Rusya'dan açıklama

İdlib’de askerlerimizin şehit ve yaralı olduğu saldırı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" açıklamasını yaptı.

Rusya'dan açıklama

28 Şubat 2020 Cuma 10:15

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara’nın Moskova'yı Türk askerinin bulunduğu yer hakkında önceden bilgilendirmediği belirtildi. Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi ve Türkiye'nin kaybının öğrenilmesinin ardından rejime ateşkes baskısı yapıldığı vurgulandı. 

Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi. 

Öte yandan Rus haber ajansları, Karadeniz filosundan Cruise füzesi atabilen iki fırkateynin Suriye kıyılarına gönderileceğini duyurdu. 

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