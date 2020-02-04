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SAADET ÇAYIROVA ÇANKIRI’LILARI ZİYARET ETTİ

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu ve yönetimi, Kısa süre önce kongre yapan ve yeni dernek binalarını faaliyete geçiren Çayırova Çankırılılar derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

SAADET ÇAYIROVA ÇANKIRI'LILARI ZİYARET ETTİ

04 Şubat 2020 Salı 09:25

Saadet Partisi Çayırova ilçe Başkanı Yusuf Aksu beraberinde ilçe yöneticileri ile birlikte Çankırılılar Derneğini ziyaret etti.  Aksu ziyareti sırasında Başkan Habip Köse ve Dernek yöneticileriyle ilçemize dair görüş alışverişinde bulundu. Aksu’ya ziyaretinde ilçe yönetiminden Battal Öztürk, Fatih Karabulut, Selahattin Karahan ve Ercan Ertaş eşlik etti. Çayırova Çankırılılar Dernek Başkanı Habib Köse, ziyaretlerinden dolayı Aksu ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

 

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