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Saadet eylem planı hazırladı!

Saadet Partisi Çayırova ilçe teşkilatı hafta sonu Sakarya Taraklı termal tesislerinde düzenlediği iki günlük kamp çalışmasıyla 2017 yılında yapacağı çalışmaları planladı.

Saadet eylem planı hazırladı!

17 Ocak 2017 Salı 10:17

 Birim başkanları, mahalle başkanları ve ilçe yönetiminin katılımıyla gerçekleşen planlama kampında 2017 yılı içerisinde yapılacak konferans, ziyaretler, basın medya çalışmaları ve ilçe genelinde çalışan teşkilat mensuplarının güçlendirilmesine varana kadar birçok çalışma tarihleriyle birlikte belirlendi.

HEDEFİMİZ İNSANLIĞIN SAADETİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanı Yusuf Aksu, “Bu planlama kampımızın öncelikli hedefi, Saadet Partisi Çayırova ilçe teşkilatı olarak 2017 yılı içerisinde yapacağımız tüm çalışmaları tespit etmek ve bunları belirli bir takvime göre planlayıp önümüze bir hedef koymaktır. Nihai hedefimiz ise ilçemiz başta olmak üzere ilimiz, ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlığın huzuru için bir katkı sunmaktır. Bu çalışmamızda teşkilat içi ve kamuoyuna açık olmak üzere yüzlerce çalışma belirledik. İnanıyorum ki bu hedefler doğrultusunda çok güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır” dedi.

Ömür KAVRAN

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