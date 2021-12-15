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Saadet İlçe Divan Toplantısı

Saadet Partisi Gebze İlçe teşkilatından yapılan açıklamada Cuma günü akşam saat 20.00 da Gebze İlçe teşkilatında Aralık ayı divan toplantısında bir araya gelecek. Saadet partisi her ay düzenli olarak aylık teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği divan toplantısı düzenliyor. Saadet Partisi bu toplantıda Tarihçi yazar Ekrem Şama’yı konuk ediyor.

Saadet İlçe Divan Toplantısı

15 Aralık 2021 Çarşamba 19:53

  

Ekrem Şama Kimdir.

1950 yılında Ordu Korgan’da doğdu. Tokat İmam Hatip Okulu ve Amasya Lisesini bitirdikten sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1976 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Bingöl’de tamamladı.

30 yıla yakın muhasebeci ve mali müşavirlik mesleklerinin her kademesinde bağımlı ve serbest olarak görev yaptı. Bu arada siyasi ve sosyal çalışmalarda eğitimci ve icracı olarak görevler yaptı. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Meclis üyesi olarak plan bütçe komisyonunda görev yaptı.

Tarihi konularda araştırmaları olan Ekrem Şama, Çanakkale Savaşları ve yakın tarih konularında yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Tarihi konularla ilgili çeşitli kuruluşların organize ettiği konferans, seminer ve sohbetlerde bulunmuş ve halen de devam etmektedir. Çeşitli radyo ve tv programlarında tarihi konularda program yapmayı sürdürmektedir.

Tarihi gençlere sevdirmek için yazılmış çeşitli şiir denemeleri vardır. Çeşitli derneklerde ve gönüllü kuruluşlarda yardım ve tanıtım amaçlı faaliyetleri devam etmektedir.

İstanbul’da ikamet eden Ekrem Şama, orta derecede Arapça ve Fransızca biliyor. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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