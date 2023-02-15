Saadet Kocaeli 'Sesinizi Duyuyoruz, Duymaya Devam Edeceğiz.'

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaşanılan deprem felakatinin ardından yapılan yardım çalışmalarını ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıya Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Kadın Kolları İl Başkanı Reyhan Şengün AGD Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal, Gençlik Kolları il Başkanı Furkan Dursun Taş,Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kocaeli Temsilcisi Turhan Özkalas, ilçe başkanları ve ilçe kadın kolları başkanları katılım sağladı.

Zafer Mutlu' Tüm İmkanlarımızla Seferber olduk.'

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren genel merkezimiz ve bölgedeki il başkanlarımızla irtibata geçtik. Kocaeli olarak bu acıyı en iyi anlayan yerlerden birisiyiz. Tüm ilçe başkanlıklarımız, Kadın Kollarımız , gençlik kollarımız Milli görüşcü kuruluşlarımız olarak gerek bulunduğumuz ilçede yardım toplayarak, gerekse deprem bölgelerine giderek orada çalışmalara katıldık. AFAD ve İlçe belediyelerimizin yardım çalışmalarına tüm teşkilat mensuplarımız olarak katkı sağladık.

Sesinizi Duyuyoruz, Duymaya Devam Edeceğiz.

Söylenecek çok söz var ama yüreğimiz yanıyor, bu acı tablo bu felaket vicdanımızı yakıyor. Genel Merkezimiz Kocaelimize Hatay ilimizi kardeş il olarak ilan etti. Bizler de hem Hatay ilimizi hem de diğer illerimizde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yarasını hep birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Sesinizi duyuyoruz, duymaya devam edeceğiz.

Depremden hemen sonra oluşturduğumuz Deprem Koordinasyon komisyonumuz konu ile alakalı tüm Milli Görüşcü Kuruluşlarımızla bu çalışmayı canhıraş bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Deprem Koordinasyon Komisyon Başkanı Halil Kayın 'Uzun Soluklu Eylem Planı Gerçekleştireceğiz.'

İlk andan itibaren özveri ve gayretle çalışan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Depremin ilk anından itibaren acil gıda desteği barınma desteği tıbbi destek arama kurtarma desteği veren herkesten Allah razı olsun. Süreç devam ediyor , ilimize gelecek depremzedelerin barınma ve hayatlarına devam etme hususunda gerek ilçe kaymakamlıklarımız gerek belediyelerimiz, AFAD ve STK'ler ile koordineli bir şekilde bu süreçi hep beraber atlatıp yaraları sarmaya gayret edeceğiz.













İHA