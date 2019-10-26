Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı divan toplantısını

İlçe divan toplantısına Saadet Partisi Gebze İlçe yönetim kurulu üyeleri mahalle başkanları ve çok sayıda partililer katıldı. Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz açılış konuşmasında Türkiye’nin yönetimsel açıdan kötü günler geçirdiğinin altını çizdi, “Siyaset ve toplum nefes almak için bir yol aramaktadır. Böyle bir siyasi ortamda Saadet Partimiz 7. Olağan Kongresi’ni 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirecektir. Partimiz kongresiyle birlikte genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘en hazır’ parti olma yolunda çalışmalarını yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir” dedi.

İKTİDARIN EN GÜÇLÜ ALTERNATİFİYİZ

Toplumsal mutabakatı sağlayacak yegâne partinin Saadet Partisi olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Saadet Partimiz, özgül ağırlığı ile iktidarın en güçlü alternatifi olmaktadır. Söylemlerinde herkesin ittifak edebileceği bir parti olarak; ülkedeki kutuplaşmanın ortadan kalkması için çabalayan en güçlü irade olduğu açıktır. Saadet Partisi olarak kongreye ‘Gelecek, Saadet ile Gelecek’ üst sloganıyla gideceğiz. Ekonomiden eğitime, dış politikadan sağlığa, tarımdan teknolojiye, sanayiden sanata, ülkemizin birçok alanda önemli çözümlere ve samimi gayretlere ihtiyacı var.” Korkmaz; bu bağlamda Gebze Teşkilatı olarak Saadet partimizin 7. Olağan Kongresine güçlü bir katılım için çalışacaklarını ve kongrenin şölen havasında geçmesi için Gençlik kollarımızla Kadın Kollarımızla Birlikte 3 kasım günü Ankara’da olacağız dedi.

‘BORÇLA İDARE EDİLİR HALE GELDİK, BUNU BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

Türkiye’nin borçla idare edilen bir ülke haline geldiğini söyleyen Korkmaz “Biz kendi öz kaynaklarımızla bütün ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğine inanıyoruz. Milli Görüş olarak, geçmişte bunu belediyeler yoluyla yaptık. Borçlu şekilde devraldığımız belediyeleri, borçsuz devrettik. Türkiye’nin yeterli kaynağı var. Ancak yolsuzluk ve israf, borç almadan çözüm üretmenin önüne geçiyor. 1 liraya yapılacak iş 10 liraya yapılıyor. Kaynaklar israf ediliyor. Köprüler, tüneller ve hastaneler için belli bir doluluk veya araç geçiş taahhütleri veriliyor. Bu doluluk oranına ulaşmadığınızda devletin kasasından para çıkıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde matematik bilen birinin kabul edebileceği bir şey değil” diye konuştu.

‘TARIM VE HAYVANCILIĞA YÖNELECEĞİZ, ÜRETMEMEYİ DEĞİL ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEĞİZ’

Saadet Partisi İlçe Başkanı Korkmaz, üretim ekonomisinin önemine işaret ederek “Bugün tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi gerekirken, insanlar üretmemeye teşvik ediliyorlar. Karadeniz’de biçilecek çay miktarına bile üst sınır kotası koymuşlar. Çayların ziyan olması göze alınıyor. Hakeza şeker pancarı. Şeker pancarının üretimine kota koyup yurtdışından şeker ithal ediyoruz. İnsan sağlığına yüzde 100 zararlı nişasta bazlı şeker üreticilerine neredeyse sonsuz imkanlar sunuluyor. Biz bu ülkeyi yönetirsek, ilk yapacağımız tarım ve hayvancılığa el atmak olacak. Erişilebilir ve sağlıklı gıdanın önünü açacağız. Sağlık alanında da büyük sıkıntılarımız var. Fazladan ilaç kullanıyoruz. Bu alan da sahipsiz, ülke de...” ifadelerini kullandı.