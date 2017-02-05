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Saadet tepki gösterdi!

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Topçular Kavşağı’nın bakıma alınmasından dolayı oluşan trafik sıkışıklığına dikkat çekmek için çalışmanın olduğu yere gitti.

Saadet tepki gösterdi!

05 Şubat 2017 Pazar 13:35

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gebze Topçular Kavşağı’nı tamamen araç trafiğine kapattı. D-100 Topçular geçişi İstanbul istikametinin trafiğe kapatılmasıyla sürücüler Kuzey Yan Yola yönlendirilmesiyle başlandı. Ancak Topçular Kavşağı’nın kapatılmasıyla oluşan yoğun trafik D-100 Karayolunu adeta felç etti. Topçulardan başlayan, Anibal çalışması nedeniyle trafik mesai çıkış saatlerinde Gebze Terminal kavşağına kadar uzadı. Yaşanan bu trafik sıkışıklığı ve kavşaktaki çalışmayı yerinden görmek için Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz dün Topçular Köprülü Kavşağı’na gitti.

SORUMSUZLUĞUN GÖSTERGESİDİR

Kavşakta bir çalışmanın olmadığını ifade eden SP’li Korkmaz, “Gördüğünüz gibi ne bir çalışma var ne de bir çalışan var.  Kavşağın ne amaçla kapatıldığı gösteren bir tabela bile yok. Çarşamöba gününden beri E-5 İstanbul istikameti ile Gebze içerisindeki trafik felç durumdadır. Bu Gebze’ye ve Gebze’nin bitişiğinde olan Çayırova ve Darıca ilçelerimize karşı bir sorumsuzluk ve bir ilgisizliğin bariz göstergesidir. E-5 ve Gebze içerisindeki trafik felç durumdadır. İlgilerinin ve Gebze kamuoyunun bakış acısını düzeltmesi adına uyarılarımızı yapmak adına buraya geldik” dedi.

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