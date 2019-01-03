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SİYASET:
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Saadet'e Başvurular Sürüyor

Saadet Partisine, 2019 mahalli idareler seçimi aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte Meclis üyeliği için bir başvuruda Medya ve İletişimci Büşra Şüheda BİLİKÇİ tarafından yapıldı.

Saadet'e Başvurular Sürüyor

03 Ocak 2019 Perşembe 13:42

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Meclis üyeliği  aday adaylığı için başvurusunu Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz’a teslim eden Büşra Şüheda BİLİKÇİ, "İnancımıza göre erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler aynı derecede kadına da sunulmuştur.  Temel hak ve hürriyetler çerçevesinde İyiliği, güzelliği, yaşanılan toplumun sorunlarının çözümü noktasında her bir birey gibi biz kadınlarında sorumluluğu vardır. Bu düşünce neticesince Saadet Partisi Gebze ilçe başkanlığına meclis üyesi aday adaylığı için başvuruyorum, dedi.

“KORKMAZ; KADIN ADAY KONTEJYANINDA HEDEF EN AZ YÜZDE OTUZ”

Büşra Şüheda BİLİKÇİ hanımefendinin başvurusunu alan İlçe Başkanı Necati Korkmaz, başvurusundan dolayı teşekkür edip hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Genel başkanımızın da her platforma “Belediye meclis üyeleri için ne yapıp, edip en az yüzde 30 seviyesinde hanım kardeşimizin aday gösterilmesini bekliyorum” ifadelerini Gebze teşkilatı olarak önemsiyoruz ve destekliyoruz. Her fırsat ifade ettiğim gibi tekrar ifade ediyorum. İlkeli ve dürüst siyaset yaparım diyen herkese açık çağrı yapıyorum. Gelin bu şehri beraber yönetelim, dedi.

Büşra Şüheda BİLİKÇİ Kimdir?

1994 İstanbul doğumlu ve aslen Sinop’lu olan Bilikçi; İlk okulu İstanbul Gaziosmanpaşa Şükrü Yemencioğlu ilköğretim okulunda, orta ve lise öğretimini Küçükköy Anadolu İmam hatip lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Üniversitesi Medya İletişim Bölümü. Milli Görüş teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yaptı. Lise yıllarından itibaren Anadolu Gençlik Derneği, Gaziosmanpaşa Kadın Kolları ve halen Saadet Partisi Gebze Kadın Kolları Medya ve tanıtım birim başkanlığı görevini yürütmektedir. Bilikçi; Evli ve bir çocuk annesidir.

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