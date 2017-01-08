Saadet’e hayırlı olsun ziyareti!

Ziyarete şube başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Ekinci ile şube yöneticileri Arş. Gör. Halil Peçe, Sadi Özbağ, Duran Cankurt, Ayşe İnan Yılman, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Yardımcı ve Dürdane Kanlıkavak katıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İzmit ilçe başkanı Samet Gürsoy ile parti yöneticileri Ayhan Altıntaş, Latif Gökhan Durtaş ve ESAM Yöneticisi Adem Şahinkaya misafirlerini ağırladı.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Ekinci, Saadet Partisi’ne yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını diledi. Ülke gündemi ile yerel gündemin ve eğitim camiasının sıkıntı ve sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhavahap Ekinci, Ejderoğlu’na Mehmet Akif İnan’ın “Eserleri” adlı kitap setini hediye etti.