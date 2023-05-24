Saadetli Kadınlar Oy İstiyor

Seçim tarihine günler kala Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları sahada çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam ediyor. İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün başkanlığında yapılan ilçe ziyaretlerinde evlerin kapıları çalınıyor. Esnaf, STK, dernek ziyaretleri yapılıyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün; İkinci turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin bu sistemin değişmesi için elzem olduğunu ifade etti.

Milli Görüş ile söz sahibi olunması bizim nihai hedefimizdir.

Sistemi değiştirmek, yeni kurulacak olan iktidar da Saadet Partisi ve Sayın Genel Başkanımızın yer alması ülkemizin geleceğinde Milli Görüş ile söz sahibi olunması bizim nihai hedefimizdir. Seçim henüz bitmemiştir ve bizim yapmamız gerekenler vardır. Çünkü bizler, insan olmanın üzerimize yüklediği sorumlulukla bütün insanlığa karşı adalet hürriyet, merhamet, saygı, sevgi, şefkat ve kardeşlik zemininde Saadet Partisinde bir araya geldik. Millet İttifakının içinde de aynı duygularla bulunuyoruz.









Temel ilkemiz ahlaki ve manevi değerler, hak ve adalettir.

Temel ilkemiz ahlaki ve manevi değerler, hak ve adalettir. Önceliğimiz hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Hedefimiz maddi ve manevi olarak kalkınmış Yeniden Büyük Türkiye’yi kurmaktır. Nihai amacımız hak ve adalete dayalı bir düzendir. Bu amaca ulaşmanın önümüzdeki ilk şartı bu seçimi maksadımıza ulaştırmak üzere tamamlamaktır.

Biz 13 Cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu olacağına inanıyoruz. Ülkemiz artık dinginliğe ve sükunete kavuşmalı, adil bir düzen kurulmalı, hukukun üstünlüğü sağlanmalı, vatandaşımız siyasi görüşüne bakılmadan eşit muamele görmeli, liyakatli kadrolar iş başına gelmeli, icraatlerde şeffaflık hakim olmalı, çalışan çalışmasının karşılığını almalı, insanımız sosyal yardımlara muhtaç olmamalı, anneler-babalar çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılayabilmeli, umudunu yitiren gençlerimizin geleceğe dair umutları yeşermeli, ülke toprakları fabrikaları-madenleri-stratejik kaynakları yabancıya satılmamalı, ülkemiz belli grupların paylaşacağı bir pasta olmaktan çıkarılmalı, Türk vatandaşlığı satılmamalı hak edilmelidir.









Yeni dönemde Saadet’i takip edeceğiz.

Bunun sağlanması için elimizden geleni ortaya koymak bizim topluma karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu inançla Kocaeli Kadın Kolları teşkilatı olarak bu kısa sürede en verimli çalışmalarla sahadayız. Henüz devam eden ziyaretlerimizde bugüne kadar Kandıra, İzmit, Başiskele, Gebze, Körfez ve Gölcük’te vatandaşlarımızın kapısını çaldık, halkımızla görüştük. “Saadet Partimizi 14 Mayıs’ta Meclise gönderdik, 28 Mayıs’ta iktidara getireceğiz” dedik. Gördük ki, bu fikre itiraz eden