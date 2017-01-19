Sancaklı’yı Yalnız Bırakmıyorlar!

Yaşadığı talihsiz olayın ardından ameliyat olarak yoğun bakıma alınan Hülya Sancaklı’dan gelecek iyi haber beklenirken, MHP Kocaeli İl yönetimi de hastanede bir an olsun eşinin yanından ayrılmayan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı tam kadro ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu ve ilçe başkanları Aydın Ünlü öncülüğünde, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı eşi Hülya Sancaklı’nın yoğun bakımda olmasından dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastanede bir an olsun MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı yalnız bırakmayan il yönetimi, destek için onla birlikte nöbet tuttu. Saffet Sancaklı, ziyaretten dolayı MHP İl yönetimine teşekkür ederken, onlarla beraber doktorlardan gelecek iyi habere kitlendi.



Samet KAHRAMAN