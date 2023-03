Geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'nde milletvekili aday adaylık başvurusunu yapan Av. Cengiz Sarıbay, il ziyaretini CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimine yaptı. Sarıbay, il başkanlığı ziyaretinin ardından ise CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan ve yönetimini ziyaret etti. İl ve İzmit İlçe ziyaretlerinde birlik beraberlik mesajı veren Sarıbay, "Birlik olacak, ben değil biz diyeceğiz. Küsmek, darılmak gibi bir lüksümüz yok. Genel Merkezimizin kararına hepimiz saygı duymak zorundayız. Genel Merkezimiz ne takdir ederse başımızın üstüne" dedi.

SARIBAY, "ELİMİZİ TAŞIN ALTINA HER DAİM KOYDUK"

Başvurumuzun ardından ilk ziyaretimizi il başkanlığına yapmak istedik diyen Av. Cengiz Sarıbay, "Bu partiye emeği geçen bir insan olarak partime karşı her daim görevimi yaptığım inancındayım. Elimizi taşın altına her daim koyduk. Verilen her görevi yerine getirdik. Emek ağırlıklı bir partinin emeği öne çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte kimseyle yarışmak amacında değilim. Yola çıkan tüm arkadaşlarımız muhteremdir. Hepsine başarılar diliyorum. Çıktığımız bu yol benim için, ailem için, Kocaeli için, partim için hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

SARIBAY, "BİRLİK OLACAK, BEN DEĞİL BİZ DİYECEĞİZ"

Bu süreçte kimsenin küsmek, kırılmak gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Sarıbay, "Bu ötekileştirici yapıdan ülkemizi kurtarmak için hepimize görev düşüyor. Birlik olacak, ben değil biz diyeceğiz. Küsmek, darılmak gibi bir lüksümüz yok. Genel Merkezimizin kararına hepimiz saygı duymak zorundayız. Genel Merkezimiz ne takdir ederse başımızın üstüne. Biz yeter ki kenetlenelim ve çalışalım. Kocaeli'den birinci parti çıkmamamız için bir engel yok" ifadelerini kullandı.

SARI, "BİZLERE HER ZAMAN AĞABEYLİK, YOL GÖSTERİCİLİK YAPTINIZ"

Aday adaylığınız partimize, şehrimize hayırlı olsun diyerek sözlerine başlayan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, "Cengiz başkanımla birlikte görev yaptık. Sizinle çalışmak bize onur ve gurur verdi. Bizim için yeriniz her zaman farklıdır. Bizlere her zaman ağabeylik, yol göstericilik yaptınız. Her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. Nazik ziyaretiniz için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DARCAN, "O İL YÖNETİMİNDEN BİRÇOK SİYASİ FİGÜR ÇIKTI"

Cengiz Sarıbay adı bizim için çok kıymetlidir diyen CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan, "Beni İl Yönetimine ilk davet eden isimdir Cengiz Sarıbay. O il yönetiminden birçok siyasi figür çıktı. Öyle bir yönetimdi ki o günkü manşetlerde "Yıldızlar Geçidi" diye yer aldı. O yönetimde Kocaeli'nin her yerinde CHP'yi temsil eden kadrolar oluştu. Cengiz Sarıbay sadece siyaseten değil, aile yaşantısıyla, nezaketiyle de örnek aldığımız bir isim. Nazik ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun " dedi.