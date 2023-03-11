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Seçime 36 Parti Katılmaya Hak Kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 36 partinin katılmaya hak kazandığını tespit etti.

Seçime 36 Parti Katılmaya Hak Kazandı

11 Mart 2023 Cumartesi 14:41

 
 
  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılmaya kazandığının tespit edildiğini duyurdu. YSK tarafından hazırlanan listeye göre oy verme işlemi 08.00'de başlayıp 17.00'de bitecek seçimlere katılmaya hak kazanan partiler şöyle: 
  “Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi”. 
 

                        


İHA
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