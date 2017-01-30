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Sefa Sirmen tahliye oluyor

İZGAZ şebekesinin yapımı sırasında görevi kötüye kullanmak suçundan 24 Haziran’da tutuklanarak cezaevine konan Sefa Sirmen, şartlı salıverme yasasından faydalanarak 7 Şubat Salı günü tahliye oluyor

Sefa Sirmen tahliye oluyor

30 Ocak 2017 Pazartesi 22:30


2002 yılında, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İZGAZ şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen hakkında görülen dava geçen yıl şubat ayında sonuçlandı. Mahkeme, Sefa Sirmen ile kendisinden sonra bir dönem İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Hikmet Erenkaya’yı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE

Sirmen ve Erenkaya kararı temyiz etti. Yargıtay, Sirmen ve Erenkaya’nın itirazlarını değerlendirirken, sadece Sirmen’e ceza verdi. 24 Haziran 2016’da evinden alınarak cezaevine konan Sefe Sirmen, şartlı salıverme yasından faydalanarak cezasının kalan kısmını denetimli serbestlikle dışarıda çekecek. Sirmen 7 Şubat Salı günü tutuklu bulunduğu Kandıra T tipi cezaevinden tahliye olacak.

CHP KARŞILAMA YAPACAK

Sefa Sirmen’in tahliye olacağı 7 Şubat Salı günü CHP İzmit İlçe Örgütü, il yöneticileri ve partililerle birlikte Sefa Sirmen’i cezaevi çıkışında karşılayacak. Cezaevinden direk CHP il binasına geçilecek. Burada yapılan basın açıklamasının ardından Sefa Sirmen evine uğurlanacak.

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