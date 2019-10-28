Şehircilik Ve Mutlu Şehir” Kartepe Zirvesi Gala Yemeği Valimizin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Kartepe Green Park Otelde düzenlenen gala yemeğine Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, BM Mukim Koordinatörü (Tedviren) Alvaro Rodrıguez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Kartepe Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Kocaman, Yüksek Mimar Sinan Genim ve çok sayıda davetli katıldı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri tüm gün süren ve dört oturumdan oluşan “Şehircilik ve Mutlu Şehir” konulu Kartepe Zirvesi sempozyumunun ardından gala yemeğine geçtiler.













