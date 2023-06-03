SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sinan Oğan: “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Sinan Oğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabine sonrasında “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Sinan Oğan: 'Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum”

03 Haziran 2023 Cumartesi 23:53
 
  Sinan Oğan yaptığı sosyal medya paylaşımında açıklanan yeni kabinenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah.” ifadelerini kullandı. 
                           


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Siyaset
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu
Darıca’da Park Ve Bahçeler Yenileniyor Darıca’da Park Ve Bahçeler Yenileniyor
Başkan Talus: Başkan Talus: "Bu destanı birlikte yazdık"
KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını...
Ak Parti’ye İlk Hayırlı Olsun Şehit Yakınları Ve Gazilerden Ak Parti’ye İlk Hayırlı Olsun Şehit Yakınları...
Başkan Tutuş’tan İzmit’e Teşekkür Başkan Tutuş’tan İzmit’e Teşekkür
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı....

Haberi Oku