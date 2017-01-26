Sınav Ücretleri Çok Pahalı!

Öğrenciler üzerinden “eğitimde çağ atladık, eğitimde parayı kaldırdık, ücretsiz temel eğitim veriyoruz gibi” yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, “evet kitaplar bedava ancak öğrenciyi para olarak gören zihniyet değişmediği müddetçe verilen sadece denizden bir kaşık su onu da yok sınav parası yok kırtasiye parası diye kepçeyle geri alınıyor.”dedi.



“YGS VE LYS ÜCRETLERİ ÇOK PAHALI ”



Öğrencilerin adeta darphane gibi görülmesinin çok yanlış olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Korkmaz, Üniversite sınavına girecek olan yavrularımız YGS 60 TL, LYS ise sınav başına 40 TL ve LYS de en az iki, üç ve dört sınava girmek gerekiyor. YGS – LYS – KPSS – DHBT – DGS – ALES – TUS – AÖF gibi sınavlara girecek olan öğrencilerin fahiş ücretler ödediğini belirterek, “Daha para kazanamamış birisinden kendi harçlıkları ile biriktiremeyeceği miktarı istiyoruz. Bu akıl alır gibi değildir. Bunun yanında hem çalışıp hem de okumak zorunda kalan kardeşlerimizi de hem fahiş harç paraları hem de yine fahiş sınav paraları ile mağdur ediyoruz. Öğrencilerimizin bu sınav ücretlerini ödemek için aile bireyleri evlerinin ihtiyaçlarından kısıp çocuklarının okul ve sınav giderlerini karşılamaya çalışıyorlar. Aldıkları ücretin bir çay bir simit hesabını tutturamadığı ekonomik düzende bunu hesaplamaya çalışırsak vaziyetin ne kadar içler acısı olduğunu görmemek doğru olmaz. Fatih projesi ile yapmayı planladığınız ancak çocukların ellerinde ders çalışmaktan uzak sadece oyun oynadıkları birer atariye dönüşen tabletleri dağıtarak eğitime hizmet ettiğini zannetmek bu proje üzerinden zengin edilen birkaç yandaş firmayı göstermemek için düzenlenen bir oyun olarak tarihteki yerini almıştır. Buraya ayrılan kaynak öğrencilerin sınavlara ücretsiz girmeleri ya da çok cüzi bir ücrete girmeleri için kullanılsaydı halk nazarında daha verimli bir çalışma olmuş olurdu ki onu yapmak içinde önce ruh sonra da milli şuur lazımdır o da sadece ve sadece Milli Görüş felsefesi olan Saadet Partisinde vardır. İnşallah ”Milli Görüş İktidarında sınavlardan ücreti kaldıracağız’’ dedi.