SKM Başkanı belli oldu

AK Parti’de SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu olacak. Her seçim döneminde AK Parti’de kimin olacağı merak edilen Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na Mehmet Uzunoğlu’nun getirildiğini açıklayan Kocaman, “SKM Başkanı olarak son yönetim kurulu toplantısında Mehmet Uzunoğlu seçildi. SKM tam saha çalışmalarına başlayacak. Bu dönemde biraz daha farklı şeyler yapalım istedik.

Bu nedenle mahalle danışma meclisi yapalım dedik. İstiyoruz ki üyelerimiz konuşsun.Üyeler olarak hizmetlerden memnun musunuz diyoruz. Divana not almak için çıkıyor çalışmamızı yapıyoruz. Üyelerimiz de bu göreve dahil olsun istiyoruz. Bunu başarabilirsek başaramayacağımız hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.