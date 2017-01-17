Soba:“Sandıkta Buluşalım”

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Anayasa görüşmelerinin 1.Tur’unun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Sandıkta Buluşalım” dedi. Soba, “Yeni Türkiye yolunda anayasa değişikliğinin son maddesi olan 18. Maddenin oylama sonucunda “344 Evet” çıkarak oylama kabul edildi. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.

“ARTIK SÖZ MECLİSTE”

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Türk Milletini ve bölge halkımızı sandık başına davet etti. Soba sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, “Söz Mecliste” ve “Son Söz Milletin” adlı hashtag oluşturarak, “Söz Mecliste” ve “Son Söz Milletin” safhasına geçildi. Haydi Türkiye’m, Bizi bölmek isteyenlere, bizi ayırmak isteyenlere karşı, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Başkan ve Tek Devlet olma yolunda referandumda “EVET” demek için sandık başında buluşalım” dedi.