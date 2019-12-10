Tahir Büyükakın, Dsp İl Yönetimini Konuk Etti

Başkan Büyükakın, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetimini makamında konuk etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Dedeoğlu ve heyetine Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde ortaya koyduğu ve gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Birliktelikte Başkan Büyükakın’a başarılar dileyen DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kentin tamamı için üretilen her proje ve hizmet içinde ayrıca teşekkür etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.















