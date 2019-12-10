Tahir Büyükakın, Dsp İl Yönetimini Konuk Etti

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ
Birliktelikte Başkan Büyükakın’a başarılar dileyen DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kentin tamamı için üretilen her proje ve hizmet içinde ayrıca teşekkür etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Başkan Büyükakın, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetimini makamında konuk etti.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ
Birliktelikte Başkan Büyükakın’a başarılar dileyen DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kentin tamamı için üretilen her proje ve hizmet içinde ayrıca teşekkür etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.