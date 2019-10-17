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Tahsin Tarhan, “Şirketleri değil, vatandaşı bankalardan kurtarın”

CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB), banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağını duyurmasının ardından iktidarı eleştirdi.Tarhan “Şirketleri değil, vatandaşı bankalardan kurtarın” dedi.

Tahsin Tarhan, 'Şirketleri değil, vatandaşı bankalardan kurtarın”

17 Ekim 2019 Perşembe 10:01

 VATANDAŞIN BORCU 83 KAT ARTTI

BDDK verilerine göre vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının, Ağustos 2019 tarihi itibariyle 540.3 milyar liraya ulaştığını belirten Tarhan “ AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılının Aralık ayında bu rakam sadece 6.5 milyardı. Vatandaşın borcu 17 yılda 83 kat artmış. TÜİK verilerine baktığımızda 2018 yılında nüfusun yüzde yetmişi, konut masrafları ya da konut alımı haricinde, borçlu olduğunu söylüyor. Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum, vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, vatandaşlar, evini geçindirebilmek için bankalara borçlanıyor.” dedi.

31 MİLYON BORÇLU VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre bankalara kredi borcu bulunan toplam vatandaş sayısı 31 milyon kişiyi aştığını belirten Tarhan “Asgari ücretli aç, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, işçilerimiz, esnafımız geçinemiyor. Milyonlarca insan en temel ihtiyaçları için bile bankalara borçlanmak zorunda kalmış. Tüm bu vatandaşlarımızın gözü yapılacak düzenlemedeyken iktidar sadece büyük şirketleri kurtaracak bir düzenleme yapıyor.

Yoksulun, dar gelirlinin, işçinin sorunları dururken, zaten servetin büyük çoğunluğunu aktardıkları büyük şirket patronlarını kurtarma peşindeler. Kredisini, kredi kartını ödeyemeyen vatandaş bir çare beklerken, onları bırakıp niçin şirketleri kurtarıyoruz?” diye sordu.

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